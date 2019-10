Celtics impõem primeira derrota aos Raptors

Os Boston Celtics impuseram na sexta-feira a primeira derrota da época aos campeões Toronto Raptors, que bateram por 112-106, no quarto dia da temporada 2019/2020 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).Jaylen Brown e Jayson Tatum, ambos com 25 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, e Kemba Walker, com 22 pontos, 11 dos quais no quarto parcial, lideraram os locais.Nos campeões, destaque para os 33 pontos e oito ressaltos do camaronês Pascal Siakam e os 29 pontos, sete assistências e quatro ressaltos de Kyle Lowry.Raptors e Celtics somam uma vitória e uma derrota, enquanto os Dallas Mavericks (123-116 no reduto dos New Orleans Pelicans) e os Denver Nuggets (108-107, após prolongamento, aos Phoenix Suns) somaram o segundo triunfo, em dois jogos.Com 'triplos duplos', o esloveno Luka Doncic (25 pontos, 10 assistências e 10 ressaltos) liderou os Mavericks, ajudado pelo letão Kristaps Porzingis (24 pontos), e o sérvio Nikola Jokic (23 pontos, 14 ressaltos e 12 assistências) os Nuggets.Em termos individuais, evidência também para os 37 pontos, 15 ressaltos e oito assistências de Karl-Anthony Towns, no triunfo forasteiro dos Minnesota Timberwolves, o segundo em dois jogos, no reduto do Charlotte Hornets por 121-99.Destaque ainda para os 32 pontos, 10 assistências e sete ressaltos de LeBron James, no primeiro triunfo dos Los Angeles Lakers, por 95-86, na receção aos Utah Jazz. O reforço Anthony Davis contribuiu com 21 pontos e sete ressaltos.Zach LaVine, com 37 pontos, liderou os Chicago Bulls no triunfo em Memphis (110-102), Damian Lillard, com 35, destacou-se no sucesso dos Portland Trail Blazers em Sacramento (122-112), e Kyrie Irving, com 26, foi o melhor dos Brooklyn Nets, vencedores em casa da 'batalha' de Nova Iorque', face aos Knicks (113-109).