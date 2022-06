Celtics vencem Warriors e ganham vantagem na final da NBA

Um quarto parcial para a 'lenda' conduziu quinta-feira os Boston Celtics a uma sensacional vitória por 120-108 no reduto do Golden State Warriors, para inverterem o fator casa a abrir a final da NBA.

A disputarem a sexta final em oito anos, os Warriors, que ainda não tinham perdido em casa nos playoffs (9-0), pareciam lançados para o triunfo após o terceiro período, que acabaram a vencer por 12 (92-80), depois de terem liderado por 15 (87-72), mas, no quarto, foram completamente dizimados (16-40).

Os Celtics marcaram os primeiros oito triplos que lançaram, com Jalen Brown a dar o mote, com 10 pontos num parcial de 14-5, e Derrick White, que esteve a grande nível, a juntar dois lançamentos longos para empatar a 103, até Al Horford sentenciar.

O extremo-poste dos forasteiros, a cumprir a primeira final, aos 36 anos, marcou oito pontos consecutivos (3+3+2), para colocar os Celtics a vencer por oito (103-111), com 3.39 minutos para jogar. Se ainda houvesses dúvidas, dois triplos seguidos de Marcus Smart acabaram com elas (103-117).

Horford liderou os Celtics, com 26 pontos, incluindo seis triplos, um recorde de carreira, secundado por 24 de Brown, 21 do suplente White e 18 de Smart, num jogo em que Jayson Tatum, a estrela da equipa, só marcou 12, com três em 17 nos 'tiros' de campo, ajudando com 13 assistências.

Por seu lado, Stephen Curry foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos, mas a grande maioria (21) no período inicial, num conjunto em que também se destacou Andrew Wiggins, com 20, Klay Thompson, com 15, e Otto Porter Jr., com 12, sem esquecer Kevon Looney, sobretudo pelos seis ressaltos ofensivos.

Em conjunto, as duas equipas bateram o recorde de triplos em finais, com os Celtics a marcarem 21, dos 41 tentados, e os Warriors a juntar-lhe 19, em 45, para um total de 40.

Os anfitriões foram melhor de início e chegaram ao final do primeiro parcial a vencer, mas, apesar dos 21 pontos de Curry (seis em oito nos triplos, só por quatro pontos (32-28).

No segundo parcial, os Warriors conseguiram ganhar 10 pontos de vantagem (47-37), mas os Celtics responderam com um parcial de 0-10 e, embalados, chegaram ao intervalo já na frente do marcador, por dois pontos (54-56).

A formação de Steve Kerr, conhecido pela qualidade dos seus terceiros períodos, não desapontou no regresso dos balneários e construiu uma vantagem máxima de 15 pontos (87-72), para entrar no último ainda 12 à maior (92-80).

Os Warriors, com jogadores muito mais experientes em finais (123 jogos, contra zero), pareciam por cima, rumo ao triunfo no primeiro jogo, mas os Celtics foram simplesmente demolidores nos últimos 12 minutos. Já lideram e já inverteram o fator casa.

A final da edição 2021/22 da NBA, disputada à melhor de sete encontros, prossegue na quinta-feira, de novo em San Francisco.

Os terceiro e quarto jogos realizam-se quarta-feira e em 10 de junho (sexta-feira), em Boston. Se necessário, o quinto é no dia 13 (segunda-feira), em San Francisco, o sexto em 16 (quinta-feira), no Massachusetts, e o sétimo, a negra, em 19 (domingo), de novo na Califórnia.

Jogo no Chase Center, em San Francisco, Califórnia.

Golden State Warriors - Boston Celtics, 108-120 (0-1).

Ao intervalo: 54-56.

Sob a arbitragem de Marc Davis, John Goble e James Williams, as equipas alinharam:

- Golden State Warriors: Stephen Curry (34), Klay Thompson (15), Andrew Wiggins (20), Draymond Green (4) e Kevon Looney (4). Jogaram ainda Jordan Poole (9), Otto Porter Jr. (12), Andre Iguodala (7), Jonathan Kuminga, Damion Lee, Moses Moody, Nemanja Bjelica (3) e Juan Toscano-Anderson.

Treinador: Steve Kerr.

- Boston Celtics: Marcus Smart (18), Jaylen Brown (24), Jayson Tatum (12), Al Horford (26) e Robert Williams III (8). Jogaram ainda Derrick White (21), Grant Williams, Payton Pritchard (8), Daniel Theis (3), Malik Fitts, Nik Stauskas, Juwan Morgan, Sam Hauser e Luke Kornet.

Treinador: Ime Udoka.

Marcha do marcador: 32-28 (primeiro quarto), 54-56 (intervalo), 92-80 (terceiro quarto) e 108-120 (resultado final).

Assistência: 18.064 espetadores.