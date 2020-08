Charles Barkley confessa que perdeu quase 20 milhões de dólares em apostas

Charles Barkley confessou no podcast 'In Depth with Graham Bensinger' ter um problema com o jogo. O antigo jogador, 14 vezes All Star, admitiu ter perdido muito dinheiro em apostas.





"Perdi um milhão de dólares entre 10 e 20 vezes na década de 80. Não sei o número exato porque já passou muito tempo", revelou Barkley, agora comentador televisivo.E o que o seduz no jogo? "Ganhar. É emocionante ganhar dinheiro. Ouço muita gente dizer 'tu gostas da ação'. Não, na realidade gosto do dinheiro e odeio perder. Mas causa-me uma grande sensação quando ganho."O antigo jogador dos 76ers, Suns e Rockets falou também dos seus êxitos. "Ganhei um milhão de dólares provavelmente quatro ou cinco vezes num só dia. Mas perdi muitos mais num dia, entre 10 e 20 milhões, como já disse. Agora, graças aos meus colegas, sei quando me retirar e tenho mais controlo sobre o jogo. Tento ganhar, mas não de forma descontrolada."