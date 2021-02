Chris Finch substitui Ryan Saunders no comando dos Minnesota Timberwolves

O treinador Chris Finch vai substituir Ryan Saunders no comando dos Minnesota Timberwolves, anunciou esta segunda-feira a equipa, que apresenta o pior registo de derrotas na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) esta temporada.

"Chris traz uma grande experiência de basquetebol, na NBA, na G League e a nível internacional", afirmou o presidente dos Timberwolves, Gersson Rosas, acrescentando: "É uma das mentes mais criativas do basquetebol e tem tido sucesso no desenvolvimento de jogadores".

Chris Finch, que desempenhava a função de assistente nos Toronto Raptors, vai substituir Ryan Saunders, despedido no domingo, depois de a equipa ter somando a oitava derrota em nove jogos, ao perder com os New York Knicks (103-99).