Chris Paul é o oitavo jogador a chegar às 9 mil assistências na NBA

O base Chris Paul tornou-se no sábado o oitavo jogador a atingir a marca das 9 mil assistências na NBA, no triunfo dos Houston Rockets sobre o Golden State Warriors (118-112).O jogador do conjunto texano conseguiu 17 assistências - melhor marca do ano - na partida em Oakland, na California, sendo o basquetebolista em atividade com mais passes decisivos.Apesar de ter ultrapassado as 9.000 assistências, Paul ainda está muito longe do recordista John Stockton, histórico jogador dos Utah Jazz, que, ao longo da carreira, fez 15.806.No encontro frente aos campeões e líderes do Oeste, Chris Paul marcou ainda 23 pontos para ajudar os Rockets a somarem a terceira vitória da temporada sobre os Warriors, num encontro em que jogaram sem a sua grande figura, James Harden.