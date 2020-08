Clippers avançam nos playoffs da NBA, com Leonard em grande destaque

Os Los Angeles Clippers, mais uma vez com um grande jogo de Kawhi Leonard, voltaram a superiorizar-se no domingo aos Dallas Mavericks, agora por 111-97, e avançam para a meia-final da conferência oeste da NBA.

A equipa californiana espera agora por Utah Jazz ou Denver Nuggets, que ainda não decidiram o playoff que estão a disputar na liga profissional norte-americana de basquetebol.

Os Clippers não se aproximaram do feito histórico do quinto jogo, 154 pontos, mas chegou bem para encerrar a série com 4-2.

Luka Doncic fez uma bela prestação pelos Mavericks, com 39 pontos, nove ressaltos e nove assistências, mas não chegou para Kawhi Leonard, que terminou com 33 pontos, 14 ressaltos, sete assistências e cinco roubos de bola.

Este foi o 14.º jogo seguido de Kawhi Leonard nos playoffs com pelo menos 20 pontos. Segundo os Clippers, é a segunda maior sequência na NBA.

Leonard também se tornou o primeiro jogador a conseguir pelo menos 30 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e cinco roubos de bola num jogo de playoff desde Gary Payton em 2000.