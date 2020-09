Clube de striptease apoia Lou Williams e até retira os nuggets da ementa

Os Clippers foram eliminados pelos Denver Nuggets no playoff da NBA e Lou Williams, jogador da equipa de Los Angeles, recebeu apoio moral por parte de um clube de striptease.





O rapper Jack Harlow, com quem Lou Williams foi fotografado quando saiu da 'bolha', também já o convidou a ir de novo ao local, agora que tem mais tempo livre...

O jogador esteve nas bocas do mundo pouco antes do arranque do playoff por ter saído da 'bolha' da NBA, em Orlando, para visitar o estabelecimento com o intuito de "comer umas asas de frango". Quando voltou ao complexo da Disney foi obrigado a ficar de quarentena.Agora que o seu cliente mais famoso foi eliminado do playoff pelos Nuggets, o clube de striptease quis dar todo o seu apoio a Williams e já informou que vai "tirar os nuggets da ementa".