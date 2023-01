Com Neemias Queta no balneário dos Kings

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta finaliza o aquecimento para a partida dos seus Sacramento Kings contra os Phoenix Suns quando, a caminho do balneário, é interpelado por um grupo de adeptos da casa: "Neemy, Neemy", gritam, usando o diminutivo pelo qual o atleta do Vale da Amoreira, Barreiro, é conhecido na Califórnia. "És o maior! Estamos a torcer por ti". Com 2,13 metros de altura, nem precisa de subir degraus para assinar autógrafos na quarta fila da bancada. Leia o artigo na íntegra na 'Sábado'.