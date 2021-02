Confusão total: Durant chegou atrasado e teve de deixar jogo a meio... tudo por causa da Covid-19

A pandemia de Covid-19 tem trocado as voltas a muitos desportistas de praticamente todas as modalidades, mas aquilo que Kevin Durant viveu esta madrugada foi provavelmente algo inédito. Diante dos Toronto Raptors, Durant era naturalmente uma das esperanças dos Brooklyn Nets, mas um contacto próximo com alguém com resultado inconclusivo à Covid-19 obrigou-o a passar por uma verdadeira odisseia.





Para seguir o protocolo, o basquetebolista de 32 anos fez vários testes PCR. Em contrarrelógio, Durant teve três resultados negativos e recebeu luz verde para se apresentar em campo. Fê-lo com atraso, chegou ao pavilhão já com o jogo em andamento e entrou a faltarem pouco mais de quatro minutos para o final do primeiro quarto. Era um momento histórico para o craque dos Nets, que pela primeira vez em 866 jogos não começava como titular. Tudo parecia então encaminhado para que a noite terminasse por aí. Mas não foi o caso.Com 19 minutos disputados, 8 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências, Kevin Durant foi retirado de campo a meio do terceiro quarto, depois da tal pessoa próxima com resultado inconclusivo ter dado positivo à Covid-19, após um novo teste. Durant estava sentado no banco e dali teve de sair com um gesto de frustração que diz bem do momento surreal que viveu. Nada podia fazer porque as regras eram para cumprir, mas nas redes sociais não poupou nas críticas. Depois de partilhar uma publicação com a mensagem "libertem-me", Durant deixou ainda uma 'boca' à própria Liga. "Hey, NBA! Os teus adeptos não são burros. Não os consegues enganar com as tuas táticas de relações públicas estúpidas", atirou.Agora, ao que parece, irá ficar de fora do jogo desta noite, diante dos Philadelphia 76ers e a ESPN diz mesmo que é provável que não jogue nos próximos encontros da sua equipa.