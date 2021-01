Covid-19 obriga a medidas drásticas: NBA quer proibir todas as formas de contacto entre jogadores

A época ainda agora começou (a 22 de dezembro) mas os casos de Covid-19 entre os jogadores da NBA não param de subir e já obrigaram ao adiamento de alguns jogos. Suspender a temporada parece para já uma medida descartada, mas é preciso medidas mais drásticas, que os protocolos sejam revistos para tentar evitar a propagação dos contágios.





Segundo avança o jornalista norte-americano Adrian Wojnarowski, da ESPN, a NBA quer proibir todas as formas de contacto entre os jogadores: ou seja não quer abraços antes, durante ou depois dos jogos, nem entre companheiros de equipa nem adversário; assim como pretende acabar com o tradicional 'give me five' entre companheiros de equipa após os livres.As máscaras serão obrigatórias para os jogadores que estiverem no banco e no balneário poderão estar juntos no máximo por 10 minutos antes das partidas e sem de máscara.Fora dos pavilhões também as regras serão mais rigorosas: em caso do jogo ser fora, os jogadores ficam totalmente proibidos de convidar qualquer pessoa para os quartos de hotel, não poderão ter contacto com pessoas que não sejam da equipa, nem poderão deixar o hotel, exceto para atividades da equipa.Já quando os jogos são casa, os jogadores deverão permanecer nas suas habitações, podendo apenas sair para as atividades da equipa. Além disso, qualquer pessoas que vá a casa dos basquetebolistas ou de algum elemento da equipa técnica está obrigado a fazer dois testes semanais.