Crise da NBA com a China chega à Casa Branca: Donald Trump arrasa Popovich e Steve Kerr

A crise da NBA com a China chegou à Casa Branca. Donald Trump criticou duramente as posições dos treinadores Gregg Popovich e Steve Kerr pelas posições que (não) assumiram sobre o assunto, considerando-os "cumplices" da China.Kerr, técnico dos Golden State Warriors, disse não ter comentários a fazer quando questionado sobre o tweet de Daryl Morey, onde o diretor geral dos Houston Rocketsem Hong Kong.Trump considerou que Kerr - acérrimo crítico da sua administração - parecia "um miúdo pequeno". "Estava tão assustado que não foi capaz de responder à pergunta. Só dizia 'oh, oh, oh, não sei, não sei'." E acrescentou: "Não sabia como responder à pergunta, no entanto fala mal dos Estados Unidos."Sobre o técnico dos San Antonio Spurs - igualmente longe de ser um simpatizante de Trump - o presidente norte-americano também não poupou nas palavras: "Vi a reação de Popovich e foi mais do mesmo, embora não parecesse tão assustado. Falam mal dos Estados Unidos, mas sobre a China não dizem nada de mau."