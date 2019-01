Crise nos Memphis Grizzlies leva basquetebolistas a vias de facto

Os Memphis Grizzlies somaram na noite quarta-feira a oitava derrota dos últimos dez jogos e já não conseguem esconder a crise que se vive no balneário. E após perderem o jogo frente aos Detroit Pistons (94-101) , Garrett Temple e Omri Casspi chegaram mesmo a vias de facto.De acordo com o site norte-americano 'The Athletic', no final da partida, treinadores e jogadores dos Memphis Grizzlies reuniram-se no balneário para abordar o que vai mal na formação orientada por J.B. Bickerstaff.O esforço de cada um e o que se pode fazer para melhorar, assim como o pouco entusiasmo demonstrado pelos jogadores levou mesmo ao confronto físico entre Garrett Temple e Omri Casspi. Segundo fontes do 'The Athletic', os dois basquetebolistas foram separados, tendo a reunião continuado após esse episódio."Era uma conversa que precisávamos ter e vai permanecer privada entre os que nela participaram", afirmou J.B. Bickerstaff após a reunião, sem querer adiantar mais pormenores.