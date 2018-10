Curry bate novo recorde com pelo menos cinco triplos em sete jogos seguidos

Stephen Curry estabeleceu no domingo um novo recorde da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao conseguir pelo menos cinco triplos em sete jogos consecutivos, no triunfo dos Golden State Warriors frente aos Brooklyn Nets, por 120-114.Curry assinou 35 pontos no encontro, 21 dos quais em triplos, melhorando o registo de jogos seguidos com pelo menos cinco triplos de George McCloud, que, em 1995/96, então ao serviços dos Dallas Mavericks, o conseguiu em seis.Kevin Durant e Klay Thompson juntaram, respetivamente, 34 e 18 pontos à conta dos bicampeões, que lideram a conferência oeste, com seis triunfos e uma derrota.Já os Oklahoma City Thunder conseguiram o primeiro triunfo da temporada, após quatro desaires, ao vencerem em casa os Phoenix Suns, por 117-110, com os contributos de Paul George e Russell Westbrook, cada um com 23 pontos.