Curry faz 62 pontos na vitória dos Warriors frente a Portland na NBA

O base Stephen Curry marcou 62 pontos, máximo da carreira, na vitória dos Golden State Warriors frente aos Portland Trail Blazers, por 137-122, no domingo, na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Curry, de 32 anos, liderou os Warriors com 62 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências, convertendo oito triplos, com Wiggins, com 21 pontos sete ressaltos, duas assistências e dois blocos, e o 'rookie' James Wiseman, com 12 pontos, 11 ressaltos uma assistência e dois blocos, também em destaque.

Do outro lado, Damian Lillard, com 32 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências, e CJ McCollum, com 28 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, também estiveram em bom plano, mas foram incapazes de travar a noite inspirada de Curry.

Stephen Curry, uma das figuras da modalidade e que já conquistou três títulos pelos Golden State Warriors, atingiu assim o seu máximo de carreira na NBA e o maior número de pontos de um jogador numa partida na atual época.

Os Warriors acabaram por vencer por 137-122, conseguindo o terceiro triunfo na temporada em seis jogos disputados.