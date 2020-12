Dallas vencem Clippers na NBA com diferença histórica de 50 pontos ao intervalo

Os Dallas Mavericks venceram este domingo os LA Clippers por 124-73, na liga norte-americana de basquetebol (NBA), num jogo em que já venciam por 50 pontos de vantagem ao intervalo, algo inédito na história competição.

Liderados por Luka Doncic, com 24 pontos, nove ressaltos e oito assistências, a equipa de Dallas entrou bem na partida, chegando ao final do primeiro período já com uma vantagem de 23 pontos.

Os Clippers, que não contaram com Kawhi Leonard, a sua principal estrela, devido a lesão, não conseguiram responder ao adversário e Paul George, outro dos nomes sonantes da equipa, terminou a partida com 15 pontos, dois ressaltos e quatro assistências, acertando apenas quatro em 13 lançamentos efetuados.

Com Josh Richardson e Tim Hardaway Jr. também em bom plano nos Dallas, a equipa chegou ao intervalo a vencer por 50 pontos de diferença (77-27), uma diferença histórica na NBA.

"Nunca vi nada assim na NBA e os Clippers estão a jogar em casa", escreveu o Magic Johnson, antiga estrela dos rivais LA Lakers, nas redes sociais.

Após o intervalo, os Clippers ainda esboçaram uma reação, mas a partida acabou por voltar ao mesmo registo, com os Dallas a vencerem por 124-73.