DaMarcus Cousins estreou-se na NBA pelos Warriors com 14 pontos em 15 minutos

DaMarcus Cousins, grande contratação dos Golden State Warriors para a época 2018/19 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), estreou-se na sexta-feira pelos campeões em título com 14 pontos, em 15 minutos, no triunfo face aos Clippers (112-94).Quase um ano depois da lesão no tendão de Aquiles, sofrida em 26 de janeiro de 2018, ao serviço dos New Orleans Pelicans, Cousins foi titular em Los Angeles, marcando cinco de 11 'tiros' de campo, incluindo três dos quatro 'triplos' tentados."Senti-me com um miúdo no Natal", afirmou DaMarcus Cousins, acrescentando: "Foi, provavelmente, um dos melhores dias da minha vida, poder regressar ao campo e jogar o jogo que amo."O poste dos Warriors, que saiu com seis faltas, foi o segundo melhor marcador do conjunto de Steve Kerr, 'perdendo' apenas para Stephen Curry, que terminou o embate com 28 pontos, apesar de só ter acertado três de 11 'triplos'.Cousins começou o jogo logo com um grande 'afundanço', assistido por Kevin Durant, marcou um 'triplo' no segundo período, um 'tiro' de dois e mais um 'triplo' no terceiro e um terceiro lançamento longo no quarto."Os meus companheiros facilitaram-me ao máximo o trabalho. É um excelente grupo, mas ainda não treinámos juntos. Podemos melhor muito, pois temos muito potencial", disse, mostrando-se também "feliz" por perceber que ainda consegue "afundar".Com o triunfo em Los Angeles, os Warriors reforçaram a liderança da Conferência Oeste, com 32 triunfos e 14 desaires, enquanto os Clippers, liderados por 28 pontos de Tobias Harris, são nonos, com 21 vitórias e 21 derrotas.