Damian Lillard desloca dedo no playoff da NBA

Damian Lillard, dos Portland, em destaque na retoma da Liga norte-americana (NBA), na Florida, deslocou o dedo indicador esquerdo durante a derrota com os Lakers e tem em risco o jogo de sábado, foi esta sexta-feira anunciado.

"Não sei como isto vai evoluir, é muito frustrante, mas vou jogar no sábado", disse Damian Lillard, embora o seu treinador, Terry Stotts, tenha considerado que ainda "é muito cedo para se saber qual será o seu estado para o próximo jogo".

Damian Lillard, de 30 anos, lesionou-se na quinta-feira durante uma ação defensiva, ao tentar cortar uma bola a Anthony Davis, no terceiro período do jogo dos playoff com os Lakers, que a equipa de Los Angeles venceu por 111-88, empatando a 1-1 a eliminatória.

A estrela dos Portland Trail Blazers, que terminou o jogo com 18 pontos, imediatamente se apercebeu da lesão e deixou o campo, rumo aos balneários, muito queixoso e preocupado, atirando uma toalha contra a tela gigante que envolve o recinto.

Lillard, já com o dedo imobilizado, sentou-se no banco dos Portland no quarto e último período, onde assistiu ao fim do calvário dos seus companheiros, que perderam o jogo por 111-88, o que permitiu aos Lakers empatar a 1-1 o playoff.

"Depois do choque, eu queria colocar a articulação no lugar, mas não consegui. Achei que o dedo estava partido. Na altura, doeu e foi desconfortável. O dedo indicador está inchado", disse Damian Lillard durante uma conferência de imprensa.

De acordo com o sítio desportivo The Athletic, a tomografia computadorizada realizada ao dedo de Lillard revelou ser "negativa", o que é uma boa notícia, pois inicialmente descarta uma fratura.

LA Lakers e Portland Trail Blazers estão empatados a 1-1, mas sem o base Damian Lillard, cujo nível de jogo tem sido excecional ao longo das últimas três semanas, as hipóteses da equipa do Oregão de avançar nos playoffs são consideravelmente reduzidas.