Danny Green atira-se a Patrick Beverley: «Não defendes merda nenhuma»

Danny Green saiu em defesa de Chris Paul, criticado por Patrick Beverley devido a um possível desempenho menor do jogador dos Phoenix Suns no jogo 7 com os Dallas Mavericks, nos playoffs da NBA.O jogador dos Philadelphia 76ers não perdoou o companheiro de profissão dos Minnesota Timberwolves, respondendo na mesma moeda. "As pessoas também te veem como alvo a abater. Não defendes merda nenhuma. Não consegues parar o Luka [Doncic]. Vi várias vezes o Luka a olhar para ti e a pensar: 'Ele é pequeno para c******' e ir para cima de ti sem pena nenhuma. Quando jogas contra o Luka, também és um pino. Até o duas vezes. Vai para o c*****", sublinhou Green ao podcast 'Inside The Green Room'.No dia antes, Pat Beverley não 'perdiu perdão' para criticar fortemente o veterano Chris Paul. "Quando vou jogar contra o Chris Paul, saio na noite antes e vou comer um bife e beber um bom vinho. Quando vou jogar contra o Steph Curry, vou para a cama às oito da noite no dia antes. Mãe, não me ligues nessa altura", gozou o polémico jogador dos Timberwolves.