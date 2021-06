Das sanduíches a meio da noite aos músculos definidos: Shaquille O'Neal muda de vida

Depois de um ano de 2020 muito difícil, Shaquille O'Neal decidiu mudar de vida. O antigo campeão da NBA contou numa entrevista ao 'Men’s Journal' que passou a cuidar mais do seu corpo.





"A minha irmão morreu e pouco depois aconteceu o mesmo ao Kobe Bryant. Houve outras perdas, foi um ano realmente mau e eu não queria fazer nada. Quando isto acontece há duas coisas que podem acontecer: comer e ver Netflix", contou o antigo poste, de 49 anos.Shaquille explicou que depois de ver um homem de 70 anos cheio de músculos, percebeu que estava a descuidar-se do seu corpo. "Passei a comer melhor e a tomar decisões mais acertadas. O meu problema é que sempre fui um tipo de sanduíches. Sanduíche ao almoço, ao jantar, ao lanche... E depois do que me aconteceu no ano passado, quando não conseguia dormir comia uma sanduíche às 3 da manhã, outra às 5... Percebi que não podia continuar assim e disse para mim mesmo 'quero tirar a camisola no Instagram pela última vez."E tomou uma decisão: "Acabou-se o pão, os chocolates, os bolos, nada disto! Agora só fruta, batidos de proteínas, saladas, peixe, frango, espargos e outras verduras. Tudo em porções pequenas, o que me ajudou a perder 10 quilos. Comecei a ver coisas que não via há 20 ou 30 anos, como um six-pack [músculos abdominais definidos]. E não tinha um destes desde que estive nos Miami Heat, em 2006."Shaquille iniciou também uma rotina de treinos. "Faço 20 minutos de cardio e depois trabalho um pouco o peito, bíceps, tríceps, abdominais e costas. No total aproximadamente uma hora por dia. Ainda tenho dores nas ancas e nas articulações, não posso saltar nem correr. Mas vou tentar correr um pouco."Depois, deixou um conselho. "O corpo é um templo e temos de o manter em forma. Sei como são as coisas, as pessoas de 45 anos ou mais, inclusivamente nós, que fomos atletas, temos trabalho, filhos, chegamos a casa tarde e não temos muito tempo para nós. Só queremos sentar-nos, ver televisão, descansar, relaxar um pouco e dormir. Mas podes definir uma hora por dia para ir ao ginásio e por-te em forma, isso vai ajudar-te a sentir melhor e a fazer mais coisas durante o dia."