DeMarcus Cousins sofre rutura de ligamentos e tem época em risco

O poste DeMarcus Cousins sofreu uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo durante um treino e tem a época em risco na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), informaram esta sexta-feira os Los Angeles Lakers.Cousins, de 29 anos, chegou este verão aos Lakers proveniente dos Golden State Warriors, mas a integração do jogador All Star na nova equipa correu da pior forma, com a lesão sofrida no início da semana, durante um treino em Las Vegas.Esta é a terceira lesão em menos de 18 meses do poste, que se viu limitado na última temporada a 30 jogos devido a uma rotura no tendão de Aquiles esquerdo, em janeiro de 2018, e a problemas musculares alguns meses depois."É realmente lamentável para alguém como DeMarcus. Ele iria desempenhar um papel importante", disse o colega de equipa Kyle Kuzma.Cousins deveria formar com LeBron James e Anthony Davis um trio 'explosivo', capaz de levar a equipa de Los Angeles aos 'play-offs' da NBA, que disputou pela última vez 2013.