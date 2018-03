Dennis Rodman foi condenado a 90 dias de prisão por conduzir embriagado, um caso que remonta a janeiro, quando foi apanhado na Califórnia com um nível de álcool no sangue três vezes superior ao permitido por lei. O antigo jogador, cinco vezes campeão da NBA, vai ter de cumprir a pena se não cumprir escrupulosamente o seu programa de reabilitação, que dura três anos e obriga-o a participar em reuniões de consciencialização sobre os perigos do álcool durante 9 meses.

"O tribunal tomou a decisão certa, pois levou em consideração os esforços do Dennis para se reabilitar. Ele assumiu as suas responsabilidades e fez muitos progressos", contou no final da audiência o advogado do antigo jogador, Paul Meyer.Esta não foi a primeira vez que Rodman - que depois de deixar o basquetebol se tornou amigo de Kim Jong-Un, líder da Coreia do Norte - teve problemas ao volante. No ano passado cumpriu 30 horas de serviço comunitário por causar um acidente de trânsito quando conduzia sem carta.