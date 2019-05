Dennis Rodman voltou a fazer das suas...

Dennis Rodman, antigo jogador da NBA, voltou a envolver-se em confusão. Depois de acusado de roubo numa joalharia, o antigo craque voltou a fazer das suas.

Na noite de 13 de maio, quando festejava o 51.º aniversário num bar de Delray Beach, Rodman agrediu Jeff Soulouque, de 30 anos, numa agressão que já está a ser investigada pelas autoridades.

"Apareceu do nada e agrediu-me ao murro. Depois pediu desculpas e convidou-me para jantar com ele no dia seguinte", revelou o agredido.

Questionados pela imprensa norte-americana, os advogados do jogador negaram qualquer incidente.