Denver Nuggets e histórico Jokic garantem presença nos playoffs da NBA

Os Denver Nuggets, com um histórico Jokic, garantiram a quarta presença consecutiva nos playoffs da NBA, esta quinta-feira, enquanto os Miami Heat, sem jogar, asseguraram o estatuto de cabeças de série.

Na conferência oeste, o poste sérvio contribuiu para o triunfo 122-109 dos Nuggets sobre os Memphis Grizzlies, com 35 pontos, 16 ressaltos, seis assistências e cinco 'roubos' de bola.

Jokic tornou-se assim o primeiro jogador da NBA com 2 mil pontos, mil ressaltos e 500 assistências numa só temporada.

No leste, os Miami Heat, vice-campeões em 2020, beneficiaram da derrota dos Boston Celtics na visita aos campeões Milwakee Bucks (127-121) e do desaire dos Philadelphia 76ers diante dos Toronto Raptors (119-114) para se manterem no topo, com as suas 52 vitórias e 28 derrotas.

Nos Bucks, o greco-nigeriano Giannis Antetokounmpo destacou-se, com 29 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, secundado pelo colega de equipa norte-americano Jrue Holiday, também com 29 pontos, oito ressaltos e oito assistências.