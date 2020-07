Deron Williams amealhou fortuna à conta dos Brooklyn Nets: milhões por ano para não jogar

Terminou a ligação de Deron Williams aos Brooklyn Nets, naquele que foi um dos piores negócios da formação da NBA e um dos 'melhores' do basquetebolista norte-americano. Deron Williams não representava o clube de Brooklyn desde 2015, mas tinha acordado que para tal receberia qualquer coisa como 5,5 milhões de dólares por ano (cerca de 4,9 milhões de euros).





Tudo começou em 2012. Os Nets assinaram contrato de cinco anos com Deron Williams, na altura tinha 28 anos e era considerado um dos melhores bases da NBA. No entanto, o desempenho do norte-americano não foi o esperado e em 2015 os responsáveis do clube decidiram libertar o basquetebolista.Ainda faltavam dois anos de contrato para cumprir e cerca de 43 milhões de dólares para receber. Então, os Brooklyn Nets comprometeram-se a pagar 27,5 milhões de dólares (24,5 milhões de euros) até 30 de junho de 2020. Ou seja, Deron Williams acordou receber cerca de 5,5 milhões de dólares por ano para não jogar mais pela equipa, podendo assinar por outras formações.Aliás, Deron Williams chegou ainda a assinar e a jogar pelos Dallas Cavaliers - contrato de 10 milhões de dólares - equipa na qual terminou a carreira em 2017.