DeRozan ganha jogo na NBA com 'triplo' sobre a buzina pelo segundo dia seguido

DeMar DeRozan abriu 2022 na NBA com um 'triplo' sobre a buzina para a dar a vitória aos Chicago Bulls, em Washington (120-119), um dia após ter fechado 2021 da mesma forma, em Indianápolis.

O número 11 dos Bulls tornou-se, assim, e de acordo com as estatísticas do BasketballReference.com, o primeiro jogador a conseguir 'buzzer-beaters' em dias consecutivos - em 1985, Larry Bird (Boston Celtics) tinha-o alcançado com um dia de intervalo.

Com os Wizards a vencer por 119-117, depois de um 'triplo' de Kyle Kuzma (29 pontos e 12 ressaltos) a 3,3 segundos do fim, DeRozan recebeu a bola sobre o canto e, sem balanço e com dois jogadores em 'cima', suspendeu e deu a vitória aos Bulls.

"É espetacular, especialmente sendo fora... Ainda não sei se estou a sonhar, ou se aconteceu mesmo", disse DeRozan, que acabou o encontro com 28 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, nuns Bulls liderados por Zach LaVine, com 35 pontos.

Como na véspera, no triunfo por 108-106 face aos Indiana Pacers, DeRozan, que não gosta muito de lançamentos de longa distância, só acertou um triplo, sendo que em Indianápolis falhou dois e na capital só lançou mesmo um.

Os Bulls, somaram a sétima vitória consecutiva, para o melhor registo desde dezembro de 2014 (entre 18 e 29), e isolaram-se no comando da Conferência Este, com 24 triunfos e 10 desaires, à frente dos Brooklyn Nets (23 vitórias e 11 derrotas).

Apesar dos 34 pontos, 12 ressaltos e 13 assistências de James Harden e dos 28 pontos e nove ressaltos de Kevin Durant, os Nets perderam em casa por 120-116 face aos Los Angeles Clippers, liderados por 27 pontos de Eric Bledosoe.

Os campeões Milwaukee Bucks são terceiros, com 25 triunfos e 13 desaires, depois do triunfo caseiro face aos New Orleans Pelicans por 136-113, com 35 pontos, 16 ressaltos e 10 assistências de Giannis Antetokounmpo.

Na conferência Oeste, mandam os Golden State Warriors, que somaram o 28.º triunfo, em 35 jogos, para o melhor registo da NBA, ao baterem fora os Utah Jazz por 123-116, com 28 pontos, seis ressaltos e nove assistências de Stephen Curry.