Derrick Rose nos New York Knicks

Os Pistons fecharam uma troca bombástica com os Knicks, cedendo o antigo MVP Derrick Rose. Como compensação recebem em Detroit Dennis Smith Jr. e uma escolha na segunda ronda no draft de 2021, via Charlotte.

Trata-se de um regresso de Rose a Nova Iorque, que defendeu na época de 2016/17, com o atual treinador dos Knicks, Tom Thibodeau, a forçar a negociação, depois de ter orientado o base, de 32 anos, nos Chicago Bulls, em 2011, quando se tornou o MVP mais jovem da história.

Entretanto, na abertura dos jogos da noite de ontem destaque para Donovan Mitchell (27 pontos e 11 assistências), decisivo no triunfo (103-95) dos Utah Jazz no reduto dos Indiana Pacers, consumando a 15ª vitória em 16 jogos.

Já os Sacramento Kings bateram (113-110) os Clippers em Los Angeles, com brilho de De’Aaron Fox (36 p), e os Miami Heat foram vencer (109-103) em New York, com um dulo-duplo de Bam Adebayo (24 p e 11 ressaltos).