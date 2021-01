Descobriu que tinha um tumor depois de ser transferido pelos Nets: «Troca pode ter salvado a minha vida»

É caso para dizer que há males que vêm por bem. Nenhum jogador da NBA gosta de receber a chamada a ser informado que foi trocado. Há dias, Caris Levert conheceu essa sensação depois de ter sido trocado dos Brooklyn Nets para os Indiana Pacers, no negócio que levou James Harden dos Rockets para os Nets.





Mas esta mudança por ter salvado a vida do base, de 26 anos. A cumprir a 5ª temporada na NBA, o norte-americano cumpriu os habituais exames médicos antes de assinar pelos Pacers. E foi aí que descobriram um tumor maligno no rim esquerdo.Agora, o jogador conta as horas para saber se o tumor é ou não maligno. De qualquer das formas, Caris LeVert agradece o facto de ter sido trocado. É que de outra forma, não saberia deste problema tão cedo, uma vez que o seu corpo nunca deu sinais de que algo estava errado."De alguma forma, esta troca mostrou e revelou aquilo que se estava a passar com o meu corpo. Por isso estou a tentar ver as coisas desse prisma, com a humildade de perceber que esta troca poderá ter-me salvado. Não tive qualquer sintoma, estava a jogar, não tinha perdido qualquer jogo esta temporada. Fisicamente, sentia-me a 100 por cento."Caris LeVert leva mais um murro no estômago. Aos 15 anos, encontrou o pai morto, vítima de um ataque cardíaco, quando tinha apenas 46 anos. Já a mãe sofre de esclerose múltipla."Tento tirar o positivo de todas as situações. Se vocês conhecessem a minha mãe nem diriam que ela tem esclerose múltipla ou qualquer problema. Ela é uma mulher especial, qualquer pessoa que tenha uma conversa com ela vai dizer isto. Acho que vou buscar muito a ela. Fui criado da maneira certa por ela e pelo meu pai, antes de ele morrer."