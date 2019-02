Diallo, Harris e Tatum vencem concursos do fim de semana All Star

Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), nos afundanços, Joe Harris (Brooklyn Nets), nos 'triplos', e Jayson Tatum (Boston Celtics), nos 'skills', venceram no sábado os concursos do fim de semana 'All Star' da Liga norte-americana de basquetebol.No concurso que fechou o dia de festividades, os sempre muito aguardados afundanços, Diallo foi o grande vencedor, tendo brilhado sobretudo no último da primeira ronda, quando depositou a bola no cesto, e lá ficou pendurado, depois de passar por cima do 'gigante' já retido Shaquille O'Neal.Depois de um 48 e desse perfeito 50, o jogador dos Thunder venceu a final sem dificuldades, com 88 pontos (43+45), com a ajuda do outro finalista, Dennis Smith Jr. (New York Knicks), que falhou o primeiro (33) e teve um insuficiente 50 no segundo.Na primeira ronda, também participaram o anfitrião Miles Bridges (Charlotte Hornets), que fechou com o primeiro 50 da noite, mas depois de falhar o primeiro afundanço, e John Collins (Atlanta Hawks), o que levou mais figurantes para o campo.No concurso de 'triplos', Joe Harris, dos Brooklyn Nets, foi o grande vencedor, ao somar 25 pontos na primeira ronda, passando no terceiro e último lugar, e 26 na final.Na final, a três, Harris somou mais dois pontos do que Stephen Curry, dos Golden State Warriors, que foi o último a lançar, e até começou por meter as primeiras nove bolas, mas não foi capaz de repetir os 27 pontos com que ganhou a ronda inaugural.Buddy Hield, dos Sacramento Kings, foi o terceiro colocado, ficando-se por 19 pontos na final, depois de somar 26 da primeira eliminatória, que, entre outros vitimou o detentor do título, Devin Booker (Phoenix Suns) - 23 pontos não chegaram.O primeiro concurso da noite foi o de 'skills' e o triunfo pertenceu a Jayson Tatum, dos Boston Celtics, que na final bateu o 'rookie' Trae Young, dos Atlanta Hawks, graças a um espetacular 'triplo' antes do meio-campo.Na sexta-feira, primeiro dia do fim de semana 'All Star', os Estados Unidos venceram a seleção do resto do Mundo por 161-144, no jogo das 'estrelas em ascensão'.Num embate com muitos 'afundanços' (55) e 'triplos' (37), o jogador em maior destaque foi Kyle Kuzma, dos Los Angeles Lakers, eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP), ao marcar 35 pontos.O ponto alto do fim de semana em Charlotte está marcado para hoje (madrugada de segunda-feira em Lisboa), com a realização do 'All Star Game', entre a equipa de LeBron James e a do grego Giannis Antetokounmpo.