Dino Radja: «Comparações entre LeBron James e Michael Jordan dão-me vontade de vomitar»

O croata Dino Radja foi um dos primeiros jogadores europeus a vingar na NBA, mas garante que hoje não acompanha os jogos da mais mediática liga de basquetebol do Mundo. O antigo jogador dos Celtics, entre 1993 e 1997, de 53 anos, critica o excesso de estrelas que proliferam na competição.





"Não gosto. Cada jogo foi transformado num All-Star constante. Faz-se tudo por estatísticas, só interessam os números. Os meios de comunicação estão a fazer estrelas a partir de nada", atirou o antigo jogador, em declarações ao site 'Index'."O basquetebol que se jogava entre os Pistons e os Knicks, que era basquetebol real, hoje é uma merca competição de lançamentos de três pontos. Prefiro ver os jogos da Euroliga, o Maccabi ou o CSKA, do que umas finais da NBA entre os Lakers e os Heat. Não vi um único jogo desses. Só sigo os Celtis porque sinto afinidade por eles", acrecentou Dino Radja.E continuou, sempre em tom crítico. "Quando começam com as comparações entre LeBron e Jordan dá-me vontade de vomitar. O meu filho garante que o LeBron é melhor, mas para mim nem há discussão. Se tivesse jogado há 20 anos, o LeBron não faria nem metade do que faz agora. Quando o LeBron entra na zona pintada, toda a gente foge dele. O Jordan era agarrado como mais nenhum outro e mesmo assim ele dominava. Além disso, à frente do LeBron ainda está o Kobe Bryant porque para mim o Kobe era melhor do que o LeBron."