Dion Waiters confessa depressão: «Riram-se de mim sem saberem o que enfrentava»

Dion Waiters, que representa os Miami Heat na NBA, ultrapassou um autêntico calvário nos últimos três anos ao serviço dos Heat. Dos 246 jogos possíveis, apenas participou em 120, devido aos problemas recorrentes no tornozelo. Aliás, no último regresso aos pavilhões, Waiters surgiu com uns quilos a mais e as redes sociais não perdoaram e o basquetebolista foi alvo de paródia mundial.Agora, aparentemente já se encontra melhor e pronto para a nova temporada, até porque tem treinado sem parar, como fez questão de mostrar no seu Instagram, juntamente com a seguinte mensagem em que confessa a depressão:"No ano passado passei por um dos momentos mais deprimentes e frustrantes da minha vida, quando regressei de uma lesão e não me sentia eu próprio. Estava num momento complicado, quer mental, quer fisicamente, porque não podia jogar o jogo que amo, devido à operação no final da temporada. Neste mundo, das redes sociais, riram-se de mim, sem saberem o que enfrentava diariamente. Assim, ao invés de me juntar ao circo disse para mim mesmo: 'Já passei por momentos complicados nesta vida, por isso prometo que vou voltar ao que era antes da lesão'. Ainda não estou acabado, mas sei que há alguém que precisa ouvir isto: Mantém-te positivo, bloqueia o ruído exterior e mexe-te", esta foi a publicação do jogador, juntamente, com uma fotografia em que mostra que está muito perto da melhor forma física.Já Pat Riley, presidente dos Miami Heat, corroborou a história do jogador, mas mostrou-se entusiasmado com o regresso em pleno de Waiters. "Teve alguns problemas extra operação e por isso levou mais de um ano a recuperar. O treinador [Erik Spoelstra] e eu estamos convencidos de que vamos poder ver toda a sua explosão quando regressar. Vai ser capaz de atingir o seu melhor nível", revelou.