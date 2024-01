Diretor de operações dos Celtics admite novo contrato para Neemias Queta: «Tem jogado muito bem»

Neemias Queta assinou um contrato ‘two way’ com os Boston Celtics, o que significa que pode representar a equipa principal e os Maine Celtics, da G-League. O poste português tem atuado grande parte das vezes na NBA e agora o diretor de operações dos Boston Celtics, Brad Stevens, admite a possibilidade de dar um contrato ‘standard’ ao basquetebolista."Conversamos todos os dias sobre a forma como vamos avançar. Temos um lugar livre no plantel e acho que é importante chegarmos ao deadline (início de fevereiro) com alguma flexibilidade. O Neemias é muito trabalhador, tem jogado muito bem pelos Celtics. Tínhamos previsto, e dissemos-lhe isso quando o contratámos, que ele ia estar mais em Boston do que no Maine porque o Al Horford não joga jogos em noites consecutivas e porque o Kristaps ia descansar aqui e ali. Não prevíamos que o Luke se lesionasse, mas já voltou e sentimo-nos mais seguros. Ainda assim, o Neemias fez um bom trabalho e isso foi notado", afirmou Brad Stevens numa conferência de imprensa, citado pela ‘Fox’.Recorde-se que, caso Neemias Queta não assine um contrato 'standard', apenas pode ser convocado para 50 jogos da NBA e que não poderá participar nos playoffs.