Diretor dos Cavaliers celebrou falhanço de LeBron James mas já deve ter-se arrependido

LeBron James voltou a Cleveland na última madrugada e não gostou de ver um diretor da sua anterior equipa celebrar uma bola que falhou. Ao ponto de o jogador dos Lakers se 'enfurecer' e protagonizar uma exibição que acabou por ser determinante para o triunfo da formação da Califórnia, por 115-108.





"Sei quem é, faz parte da direção. Estava realmente entusiasmado por eu ter falhado", constatou LeBron no final do encontro."Entendo que tem de animar a sua equipa, mas ainda faltava o último período e esse é sempre o meu favorito. Para ele ainda bem que só venho cá uma vez por ano...", acrescentou o basquetebolista dos Lakers, que nos últimos 12 minutos do jogo marcou 21 pontos, incluindo três triplos.LeBron James terminou com 46 pontos e converteu-se no jogador mais velho de sempre (36 anos) a superar os 40 pontos desde que Kobe Bryant, com 37, somou 60 no seu último jogo.