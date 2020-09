Doc Rivers na mira de Philadelphia e New Orleans

Depois de não ter conseguido atingir as finais da NBA, Doc Rivers abandonou o comando técnico dos Los Angeles Clippers após a derrota diante dos Denver Nuggets nas meias-finais da Conferência Oeste, mas de acordo com a imprensa norte-americana há vários pretendentes na sua contratação para a próxima temporada.





Neste contexto, Philadelphia e New Orleans são as equipas mais bem posicionadas e, segundo a ESPN, já terão contactado o experiente técnico para agendar as habituais entrevistas, onde ambas as partes explicam o que pretendem para o projeto da formação.Para além destas duas equipas, a ESPN recorda que Houston Rockets, Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder procuram igualmente um novo treinador.Recorde-se que Doc Rivers é um dos treinadores mais experientes da NBA. Com 58 anos, o técnico já orientou os Orlando Magic (1999-2003), Boston Celtics (2004–2013) e os LA Clippers (2013–2020), tendo sido campeão em 2008. Como treinador soma 1.624 jogos durante a carreira: 943 vitórias e 681 derrotas.