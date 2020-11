Donald Trump 'atira-se' a LeBron James durante um comício: «Tive pena dele...»

Com os jogadores da NBA a fazerem grande pressão, não só para os norte-americanos irem votar nas eleições presidenciais de hoje, como também para não escolherem Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos apontou ontem baterias a um dos líderes deste movimento do basquetebol e um dos seus maiores críticos, LeBron James.





Num comício no estado da Pensilvânia, Donald Trump falou das audiências da NBA. "E o basquetebol? E o LeBron? Senti-me mal pelo LeBron. Senti-me muito mal. Uma queda de 71% (na audiência) e isto com ele a ganhar o campeonato. Não quis assistir a nenhum lançamento. Quando eles não respeitam o nosso país, quando eles não respeitam a nossa bandeira, ninguém quer assistir. Ninguém!", disse o candidato republicano, perante uma audiência eufórica.Trump não especificou se o número da audiência que aludiu se referia a todos os jogos disputados na bolha da Disney, apenas ao playoff ou às finais. Cada jogo da final - onde os LA Lakers derrotaram os Miami Heat - foi visto em média por 7,5 milhões de pessoas nos EUA, o que representa um decréscimo de 51 por cento em relação ao ano passado.Voltando ao comício, Trump preparava-se para mudar de assunto e apontar baterias à NFL quando a multidão começou a gritar "LeBron é m..., LeBron é m..."O candidato gostou do que ouviu: "Que público! Que público", disse Trump.