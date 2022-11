Doncic atrás da história

Luka Doncic continua com mão quente, naquele que pode ser o seu melhor início de época. Com 42 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências, o extremo-base, de 23 anos, tornou-se no sexto jogador na história da NBA a alcançar quatro triplos-duplos (o 49º da carreira) com mais de 40 pontos, só atrás de LeBron James (6), Wilt Chamberlain (7), Russell Westbrook (13), James Harden (16) e Oscar Robertson (22). Torna-se também no segundo, com 25 anos ou menos, com mais triplos-duplos (4) com mais de 40 pontos, atrás de Robertson (10) e à frente de LeBron James (2). Com tamanha performance do seu maior trunfo, Dallas venceu (117-112) na receção a Portland.

“Para ele é apenas um passeio no parque”, frisou o treinador dos Mavericks Jason Kidd, após os texanos quebrarem série de duas derrotas consecutivas, ocupando o 6º lugar no Oeste.