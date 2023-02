Doncic elogia brilho de Irving em Sacramento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os Kings, sem Neemias Queta, foram derrotados (114-122) pelos Mavericks, que tiveram como principal trunfo o base Kyrie Irving, recém chegado a Dallas depois de troca com os Nets. O All-Star, de 30 anos, voltou a brilhar com um duplo-duplo (25 pontos, 10 assistências e 3 ressaltos), recebendo elogios de Luka Doncic, que nem sequer foi convocado para o duelo em Sacramento devido a lesão. "Provavelmente é o melhor base de sempre, um jogador incrível e vai ser muito divertido jogar com ele, mas provavelmente vou ter de jogar mais sem bola", disse o esloveno, perspetivando a dupla de sonho.