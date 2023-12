Doncic faz primeiro triplo-duplo de pelo menos 25 pontos ao intervalo na NBA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O esloveno Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, tornou-se na quarta-feira no primeiro jogador na NBA a conseguir um triplo-duplo de pelo menos 25 pontos na primeira parte de um jogo.

No duelo frente ao Utah Jazz, Doncic chegou ao intervalo com 29 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências, convertendo seis dos 10 triplos tentados, num jogo em que os Mavericks venceram por 147-97.

O base esloveno terminou a partida com 40 pontos, 10 ressaltos e 11 assistências, em 31 minutos de utilização, tendo ficado no banco durante o último período devido à vantagem que a sua equipa já tinha no marcador, depois de garantido o 60.º triplo-duplo da carreira na NBA.

Doncic junta-se a Russell Westbrook, Domantas Sabonis e Nikola Jokic como os únicos jogadores que atingiram um triplo-duplo na primeira parte de um jogo desde 2000, com Westbrook e Jokic a conseguirem por duas vezes.

Por outro lado, os Detroit Pistons somaram a 18.ª derrota consecutiva, o seu pior registo na NBA, ao serem batidos pelos Memphis Grizzlies por 116-102.

Com os maus resultados a acumularem-se, os Pistons, que já se sagraram campeões por três vezes, aproximam-se cada vez mais do recorde de derrotas consecutivas numa época, que é partilhado por Philadelphia 76ers em 2013/14 e Cleveland Cavaliers em 2010/11, com 26.