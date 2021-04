Doncic manda instalar TV no treino para ver jogo do Real Madrid na Champions

Luka Doncic não esquece os anos que passou no Real Madrid. O jogador dos Dallas Mavericks, uma das maiores estrelas da atualidade na NBA, pediu que colocassem uma televisão no treino para que pudesse acompanhar o jogo de ontem dos merengues com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.





O jogador esloveno, de 22 anos, partilhou depois uma storie na sua conta do instagram com a imagem a mostrar o minuto 73 e o resultado em, favorável aos espanhóis.Por cima da foto Doncic, que atravessa um grande momento na NBA, escreveu 'Hala Madrid'.