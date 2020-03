Doncic recorda quando conheceu Cristiano Ronaldo: «Nem conseguia falar»

Luka Doncic é considerado já uma das estrelas da NBA, apesar dos seus 21 anos, mas o craque dos Dallas Mavericks não esquece os tempos em que jogava no Real Madrid e... conheceu Cristiano Ronaldo aos 16 anos.





"Sempre gostei do Real Madrid e Cristiano Ronaldo chegou a Madrid quando tinha eu tinha 13 anos. Naquela altura o clube organizava jantares de Natal com futebolistas, basquetebolistas, toda a gente, e houve um ano em que eu fiquei na mesa dele. Tinha 16 anos quando conheci Ronaldo e estava tão nervoso... Nem conseguia falar, por isso não lhe perguntei nada!", relatou Luka Doncic, numa conversa com Steve Nash, antiga estrela da NBA."Nesse tempo, lembro-me que uma das coisas que mais queria fazer era conduzir um dos carros de Ronaldo. Ele tinha tantos, uma coleção fantástica. Eu sempre adorei carros", acrescentou.Recorde-se que Luka Doncic começou a jogar basquetebol nos eslovenos do Union Olimpija, rumando para Madrid em setembro de 2012, quando assinou contrato de cinco temporadas com os merengues. Doncic está nos Dallas Mavericks desde 2018/19.