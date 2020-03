Doncic torna-se o jogador com mais triplo-duplos da história dos Dallas Mavericks

Nem duas épocas foram precisas para Luka Doncic conseguir ultrapassar Jason Kidd como o jogador com mais triplo-duplos na história dos Dallas Mavericks.





Na vitória da formação do Texas frente ao New Orleans Pelicans (127-123), o base esloveno voltou a dar nas vistas com 30 pontos, 17 ressaltos e 10 assistências. Foi o 22º triplo-duplo da carreira (14º da temporada), superando assim a marca de Jason Kidd, antigo base que atuou nos Dallas Mavericks durante oito temporadas.Doncic está a ter uma época com números impressionantes. Tem uma média de 28.5 pontos, 9.3 ressaltos e 8.8 assistências por jogo, nas 49 partidas disputadas até ao momento. As exibições de luxo já lhe valeram a primira participação no All-Star, em fevereiro.Os Dallas Mavericks estão atualmente no 7º lugar da Conferência Oeste, posto que dá acesso aos playoffs que vão arrancar em abril.