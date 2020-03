Dono dos Dallas Mavericks multado em 440 mil euros por críticas a árbitros no Twitter

Na NBA não se brinca com as questões disciplinares. Que o diga Mark Cuban, dono dos Dallas Mavericks, que esta sexta-feira viu ser-lhe aplicada uma multa de 500 mil dólares (440 mil euros) devido a 'tweets' feitos há cerca de duas semanas durante a derrota da sua equipa diante dos Atlanta Hawks. Por outro lado, a NBA decidiu também negar o protesto apresentar pelos Mavs , que pediam para ser repetidos os derradeiros segundos do jogo."É normal os adeptos e imprensa por vezes criticarem os árbitros, mas os donos das equipas devem optar sempre por manter um outro nível. Uma tentativa do dono de uma equipa em influenciar decisões, seja durante ou depois, pode criar a perceção de uma vantagem competitiva injusta e, por isso, acaba por afetar a integridade do jogo. Para além disso, rebaixar funcionários da Liga também cria um ambiente de trabalho intimidador. Com um foco cada vez maior para as condutas dos treinadores, jogadores e adeptos durante jogos, as ações dos donos das equipas devem ser um exemplo e não o contrário", pode ler-se no comunicado da NBA, assinado por Adam Silver.Em causa estiveram as decisões dos árbitros na fase final do encontro, as quais se revelaram efetivamente erradas, algo que levou Cuban a perdem totalmente a paciência. Num dos 'tweets', por exemplo, apelidou de "absurda" a atuação dos juízes. "Quando se pensava que as arbitragens na NBA não poderiam piorar, pensem de novo... Isto é um absurdo!", escreveu, antes de dias depois voltar ao ataque: "Os árbitros têm maus jogos. As equipas têm maus jogos. Mas isto não é apenas um jogo. Isto é a mesma m... que tem acontecido nos últimos 20 anos. Contratam antigos árbitros que acham que sabem o que fazer, para dois depois perceberem que não".