Dono dos Mavericks 'antevê' divórcio se tiver de escolher entre a sua mulher e Luka Doncic

Os desempenhos de Luka Doncic na NBA têm deslumbrado os fãs e o dono dos Dallas Mavericks não é exceção. Mark Cuban respondeu de forma curiosa quando lhe colocaram a possibilidade de perder o jogador esloveno.





"Se tiver de escolher entre a minha mulher e manter o Luka nos 'Mavs', apanhem-me no escritório do meu advogado a preparar-me para o divórcio", disse.Dallas está a perder, por 3-2, com os Lakers na primeira ronda do playoff da conferência oeste.