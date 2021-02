Dono dos Mavericks proíbe o hino norte-americano nos jogos em casa

Mark Cuban, dono dos Dallas Mavericks, confirmou que não será ouvido o hino norte-americano antes dos jogos em casa, no American Airlines Center, como de resto vem acontecendo desde o início da época.





Cuban aludiu à decisão ao portal 'The Athletic', sem dar grandes explicações.As regras da NBA dizem que os jogadores devem estar de pé durante o hino, mas esta época praticamente todos eles se ajoelham, num gesto de solidariedade para com o movimento 'Black Lives Mather', uma posição que foi entretanto suavizada pela Liga.Cuban, que defende o direito de os jogadores se ajoelharem, criticou aquilo a que chamou de "Polícia do Hino Nacional".Os Mavericks não deram explicações oficiais sobre a decisão.