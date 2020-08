Donovan Mitchell brilha mas perde com Denver no arranque dos playoffs

Os playoffs da NBA arrancaram esta segunda-feira, com os Denver Nuggets a superiorizarem-se aos Utah Jazz, por 135-125 após prolongamento, numa partida em que Donovan Mitchell brilhou.





Com 57 pontos, o craque dos Utah ultrapassou Karl Malone e tornou-se no jogador a fazer mais pontos num jogo de playoff da história da equipa, mas foi insuficiente para vencer.Os Denver Nuggets, embalados por Jamal Murray (36 pontos), ganham assim vantagem nesta eliminatória da 1.ª ronda do oeste.