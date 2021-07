Draft'2021: Mais uma música para inspirar Neemias Queta

É altura de fazer história e a NBA Portugal, em parceria com o músico Vince, decidiu fazer uma homenagem ao português Neemias Queta, que mais logo tem um momento decisivo na carreira, com participação no Draft da NBA.

Já não é o primeiro tema que Vince dedica a Neemy, conforme explicou a Record aquando do lançamento da primeira música.

"Acho que a maioria dos portugueses aficionados ao basquetebol viam um português chegar lá como algo muito difícil ou até impossível. E o Neemias pode entrar! Sendo ele um filho do Barreiro (no que toca à modalidade, pois começou no Barreirense) e sendo eu de cá, isso ainda me cativou mais para escrever. Acho que o Neemias merece uma homenagem e qualquer tipo de apoio do Barreiro ou de Portugal! Desejo que entre na NBA e que tenha uma carreira fenomenal. Escrever para ele foi um privilégio para mim!", explicou.