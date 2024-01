Draymond Green revela conversa com comissário da NBA após agredir adversário: «Isto é demais para mim»

Draymond Green, jogador de basquetebol dos Golden State Warriors, revelou pormenores sobre a conversa que teve com o comissário da NBA Adam Silver após ser suspenso durante 24 dias por agressão, frisando mesmo que pensou em colocar um ponto final na carreira."Disse-lhe: 'Adam, isto é demais para mim, tudo isto está a tornar-se demasiado, vou-me retirar'. E ele respondeu: 'Estás a tomar uma decisão muito precipitada, não te vou deixar fazer isso'. Tivemos uma conversa longa e muito útil para mim. Estou muito grato por jogar numa Liga com um comissário como o Adam, que está mais interessado em ajudar do que em magoar ou castigar. Preocupa-se muito com os jogadores", explicou o norte-americano no 'The Draymond Green Show'.Refira-se que Draymond Green, que a 11 de dezembro agrediu violentamente Jusuf Nurkic na derrota frente aos Suns, regressou aos treinos dos Golden State Warriors este domingo. Durante a suspensão, falhou um total de 12 jogos.