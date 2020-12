Duncan Robinson iguala recorde de triplos no Natal

Todos os jogadores têm o desejo de brilhar no dia de Natal. E Duncan Robinson levou bem a sério esse desafio! Na vitória de Miami frente a New Orleans (111-98), o atleta de 26 anos dos Heat fez sete triplos, igualando o recorde de Brandon Ingram de lançamentos de três pontos concretizados num encontro realizado no Natal. Mas destes sete triplos, seis foram na primeira parte, o que constituiu um novo máximo da liga num jogo neste dia especial. E do lado dos Pelicans brilhou Zion, que aos 20 anos fez 32 pontos no dia de Natal: só LeBron James fez mais pontos com menos idade (34 pontos, com 18 anos).

Vacina pode esperar

Entretanto, a NBA alertou as 30 equipas da liga que não estão autorizadas a comprar e administrar vacinas contra a Covid-19 sem que as autoridades de saúde dos EUA deem aval à prioridade da sua utilização. “Não vamos de forma alguma ultrapassar os limites. Vamos esperar a nossa vez de receber a vacina”, explicou o comissário Adam Silver, que considera seguras as vacinas da Pfizer e Moderna após parecer médico dos especialistas da NBA, elogiando ainda o trabalho dos governos federais e estaduais.