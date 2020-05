Dwight Howard de luto pela morte da ex-namorada: «Não sei como falar com o meu filho»

Dwight Howard está de luto pela morte de Melissa Ríos, mãe do seu filho David, de 6 anos. A notícia foi dada pelo próprio jogador dos LA Lakers na sexta-feira, à imprensa, revelando que a ex-namorada, de 31 anos, morreu na sequência de um ataque de epilepsia a 27 de março enquanto estava em casa em Calabasas, na Califórnia.





"Aconteceram-me coisas na minha vida pessoal muito difíceis de digerir. A mãe do meu filho morreu há mês e meio e é extremamente difícil para mim conseguir falar com ele, que tem 6 anos, sobre a situação", afirmou Howard que disse que o pequeno David está com ele na Geórgia, de quarentena, durante a paragem da NBA devido à pandemia de coronavírus. Além de David, o pivô tem consigo os seus outro quatro filhos, todos de mulheres diferentes."Cada momento conta. Devemos agradecer as pequenas coisas e simplemente passar tempo com as pessoas de quem mais gostas. Depois de viver todas estas situações só penso em viver dia a dia. É uma situação agridoce aquela que vivo agora porque tenho muitas saudades de jogar, mas o meu filho precisa de mim mais do que nunca".