Dwyane Wade vê a camisola 3 imortalizada nos Miami Heat

Retirado após o final da última temporada, Dwyane Wade teve direito a uma homenagem ao nível da sua carreira, na casa dos Miami Heat, franquia em que o ex-basquetebolista ficou célebre. O momento alto deu-se quando a camisola 3 que o norte-americano utilizou durante grande parte do seu percurso foi retirada e imortalizada no topo do American Airlines Arena.

A cerimónia ocorreu no intervalo do jogo em que a equipa da casa bateu os Cleveland Cavaliers (124-105), que Wade também representou em 2017/18. O antigo base/extremo não escondeu a emoção e lembrou Kobe Bryant durante o discurso: "Como atletas, procuramos por super-heróis. Era assim que olhávamos para Kobe. Ele retirou-se e mostrou que podia continuar a ser grande", disse. "Kobe dizia que o aspeto mais importante era tentar inspirar os outros para que todos sejam fantásticos, independentemente do que façam. Espero que eu tenha conseguido inspirar-vos. Obrigado por me terem deixado fazer parte do vosso legado".

Wade atuou pela equipa da Florida entre 2013 e 2016, voltando para a retirada em 2018/19. Foi campeão em 2006, 2012 e 2013. Além de Miami e Cleveland, representou os Chicago Bulls.