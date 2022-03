Escândalo na NBA: Donnie Nelson processa Dallas Mavericks por caso de abuso sexual

Surge mais um escândalo na NBA. O antigo diretor geral dos Dallas Mavericks, Donnie Nelson, filho do lendário treinador Don Nelson, comunicou na passada quinta-feira que processou a equipa alegando que o dono Mark Cuban o demitiu, segundo a 'Marca', em "retaliação por ter denunciado um caso de assédio sexual cometido, em 2020, por um dos executivos da equipa"."Apresentei esta ação em nome da minha família e de todos os funcionários dos Mavericks que sofreram assédio, discriminação, ou retaliação no local de trabalho", explicou Nelson em comunicado à 'ESPN'.Ainda de acordo com o diário espanhol, Nelson alegou ter sido vítima de suborno, referindo que Cuban lhe chegou a oferecer 52 milhões de dólares (cerca de 47 M€) para retirar a queixa e assinar um acordo de confidencialidade.Mark Cuban, também em comunicado à 'ESPN', já negou as acusações. "Tudo nesse arquivo é uma mentira. Fizemos várias investigações completas e a única pessoa que não cumpriu os padrões dos Dallas Mavericks foi o Senhor Nelson. Foi exatamente por isso que foi demitido".